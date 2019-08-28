"Старые туалеты на фоне дворца!" Супрун разнесла Богатыреву за разруху в Минздраве

Экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева не выполняла должным образом свою работу в министерстве.

Об этом в Facebook сообщила глава Минздрава Ульяна Супрун, отметив, что ей постоянно рассказывали о методах работы беглой чиновницы.

"Она никогда не покидала свой "комплекс кабинетов министра", который выглядел как дворец. Зато другая часть Министерства была в критическом состоянии – со старыми туалетами и потрепанными стенами. Все должны были стоять смирно в коридорах, когда она проходила рядом со своими охранниками. Или как у нее "профессионально" занимались закупками лекарств и вакцин", – поделилась Супрун.

Она подчеркнула, что Богатырева совершенно не заботилась о работе Минздрава, а большая часть работников ее боялись. Собственное обогащение и управление сделками в Министерстве были ее главной миссией, отмечала Супрун.

"Будучи министром здравоохранения, она покрывала схему по закупкам за средства налогоплательщиков вакцин и туберкулина у фирмы своего сына. Антивакцинаторская кампания, которая началась в Украине, усилила сомнения в эффективности и безопасности вакцин и привела к существенному спаду уровня вакцинации украинцев", – отмечено в сообщении.

Супрун акцентировала, что возвращение Богатыревой в Украину является сигналом о начале нового этапа борьбы за здоровье и безопасность украинцев.

Раиса Богатырева Вести

"Ее последователи и партнеры никуда даже не выезжали и последние годы занимались саботажем системных изменения в сфере, где они привыкли обо всем "договариваться". Сегодня эти же люди пытаются вернуть себе эту возможность и воспользоваться ею сполна. Не отдать медицинскую сферу ворам и убийцам для нового политического руководства очень легко, если они сделают здоровье украинцев реальным приоритетом", – подытожила глава Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 августа в аэропорту "Жуляны" задержали бывшего министра здравоохранения Раису Богатыреву.

Позже экс-однопартиец Богатыревой Михаил Добкин рассказал, что та прилетела в Украину с целью якобы добровольно дать показания.

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