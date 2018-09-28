''Старое мурло'': Гриценко рассказал, в ком разуверились украинцы

Украинские избиратели сегодня разуверились в возможности поменять ситуацию в стране. За красивыми лозунгами они видят "мурло" политиков, которые их уже неоднократно обманывали.

Такое заявление сделал в эфире ObozTV лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко, комментируя президентские выборы 2019 года.

"Ясно любому, кто видел реальные опросы, что во втором туре я побеждаю всех. Но это не подбрасывает нас за облака, а наоборот – налагает огромную ответственность. Когда я говорю, что не вижу конкуренции в других фамилиях, я ее вижу в том, что люди могут не пойти голосовать", - заявил Гриценко.

По его мнению, украинцы разуверились – "они голосуют ногами и уезжают из страны".

"Их много обманывали и давали много красивых меседжей, слоганов, бордов, роликов и всего остального... И потом они видят, что лицо вроде бы новое, а "мурло" по политике, по этике, по морали старое", - подчеркнул лидер партии "Громадянська позиція".

Как сообщал ObozTV, ранее лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко рассказал, чем может закончиться для Украины третий Майдан.