''Старое мурло'': Гриценко рассказал, в ком разуверились украинцы

Украинские избиратели сегодня разуверились в возможности поменять ситуацию в стране. За красивыми лозунгами они видят "мурло" политиков, которые их уже неоднократно обманывали.
Такое заявление сделал в эфире ObozTV лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко, комментируя президентские выборы 2019 года.
"Ясно любому, кто видел реальные опросы, что во втором туре я побеждаю всех. Но это не подбрасывает нас за облака, а наоборот – налагает огромную ответственность. Когда я говорю, что не вижу конкуренции в других фамилиях, я ее вижу в том, что люди могут не пойти голосовать", - заявил Гриценко.
По его мнению, украинцы разуверились – "они голосуют ногами и уезжают из страны".
"Их много обманывали и давали много красивых меседжей, слоганов, бордов, роликов и всего остального... И потом они видят, что лицо вроде бы новое, а "мурло" по политике, по этике, по морали старое", - подчеркнул лидер партии "Громадянська позиція".
Как сообщал ObozTV, ранее лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко рассказал, чем может закончиться для Украины третий Майдан.
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