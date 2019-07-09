"Стараюсь оберегать": Вакарчук разоткровенничался о семье с духовными лидерами

В День семьи, 8 июля, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук и представитель его политической силы Сергей Притула встретились с духовными лидерами разных конфессий Украины.

Общаясь с ними, Вакарчук поделился своими откровениями об отношении к семье, мнением о роли религии в жизни, а также обсудил вопрос освобождения узников Кремля и их возвращения к близким, передает пресс-служба "Голоса".

"Для нас принципиально важно собирать на такие дружеские неформальные встречи священнослужителей различных конфессий и религий. Украинцы традиционно доверяют церкви больше, чем любой государственной или политической институции. Поэтому именно вы и сообщества, которым вы служите, могут помочь создать и развить современную украинскую политическую нацию. Украина – это страна равных возможностей, поэтому чрезвычайно важно, чтобы каждый мог свободно исповедовать свою религию", – подчеркнул Вакарчук.

Вакарчук на встрече с духовенством Пресс-служба "Голоса"

Вакарчук на встрече с духовенством Пресс-служба "Голоса"

Он также добавил, что партия "Голос" сделает все для утверждения мира и настоящих семейных ценностей в Украине.

"Очень символично, что мы с вами встретились именно в День семьи. Я считаю семейные ценности очень важными. Для меня семья является достаточно интимной вещью, я стараюсь ее оберегать. Мне важно, чтобы семья была моей крепостью", – сказал Вакарчук.

Также он уделил особое внимание вопросам участия представителей духовенства в освобождении украинцев, удерживаемых в тюрьмах Кремля.

"Для нас освобождение наших граждан – вопрос личной политической ответственности. А роль церквей в этом процессе, как и в процессе адаптации ветеранов и их семей после участия в военных действиях, чрезвычайно важна", – сказал лидер "Голоса".

Вакарчук на встрече с духовенством Пресс-служба "Голоса"

Вакарчук на встрече с духовенством Пресс-служба "Голоса"

Как сообщал OBOZREVATEL, Вакарчук заявил, что планирует прекратить давать концерты, если будет работать в парламенте на исполнительной должности. Он сообщил, что его политсила идет в парламент, чтобы завершить в Украине судебную реформу.

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