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/Новости политики

Станет еще хуже? В России спрогнозировали политику Зеленского относительно Путина

5.4тЧитать материал на украинском

У нового президента Украины Владимира Зеленского будет более жесткая политика по отношению к российскому коллеге Владимиру Путину, чем была у его предшественника Петра Порошенко.

Не то, что Зеленский настроен более радикально в отношении Кремля. Он — новое поколение политиков, которое не связано общей советской историей, что смягчала отношения между лидерами разных стран, написал в блоге на OBOZREVATEL российский политолог Александр Морозов.

"Люди 1955-65 гг. рождения имели длинную историю советского и постсоветского взаимодействия и это позитивно сказывалось на их личных отношениях и даже конфликтах. У Зеленского такого нет. Во-вторых, он будет придерживаться дальнейшей интеграции в НАТО и ЕС, чем будет вызывать дальнейшее напряжение с Путиным. Будет новое обострение и может быть еще тяжелее, чем при Порошенко", — считает политолог.

Александр Морозов

Александр Морозов

Еспресо.TV

Касательно будущего оккупированного Донбасса, то конфликт будет замораживаться по примеру Приднестровья и никакой реинтеграции не будет. Путин прекрасно понимает это.

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"После убийства Захарченко, Пушилин и его кураторы стремятся построить там систему экономического обеспечения и сотрудничать с Ростовской областью и югом России. Кремль хочет взять под собственный контроль существующий на Донбассе бизнес. Контакты Путина с мировыми лидерами сейчас не содержат украинской повестки. У Запада тоже нет никаких инициатив в этом направлении. Каждый занят своими вопросами", — подытожил Морозов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская журналистка Янина Соколова назвала предательством идею новой украинской власти относительно референдума о мире с Россией.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персоны
Владимир ПутинВладимир ЗеленскийАлександр Морозов
Место
Украина
Теги
войнаРоссияСССРНовости РоссииНАТОвступление в ЕС
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
А что будет? Неужели Зеленский войну России объявит? Во смеха то будет!
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CARGO 100
CARGO 100
"Будет новое обострение и может быть еще тяжелее, чем при Порошенко" Кому тяжелее то? Нам в России похеру уже на вас, хоть простудитесь ...
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