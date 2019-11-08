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8 ноября • обновлено в 17:45
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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Офицер, волонтер, военный журналист Все статьи автора

Сталося диво! Порошенко купив будинок родині з Мар'їнки

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Цього вересня я написав про родину з Мар'їнки, у якої росіяни розбомбили дім 14 липня 2019 року.

У вересні ми їздили вздовж лінії розмежування із гуманітарною місією і дізналися про горе, яке спіткало цих людей. 2 снаряди прилетіли прямо в будинок. Всі мешканці отримали контузії різного ступеню, поранення. Але найголовніше - хата була повністю зруйнована. Жити довелося спочатку у лікарні, будинку пристарілих та по людях.

Наш Фонд Мир і Ко. Організація допомоги військовим і переселенцям. взявся допомогти родині. Треба було шукати гроші на новий дім. Проблема була у тому, що зима на носі. Лікарі ж вимагали, що б дитину вивезли геть з зони оос, подалі від нагадувань про війну, інакше не гарантували психологічного відновлення.

Будиночок було знайдено в іншій області, але сплатити за нього одразу фонд не міг. Ми домовилися з хозяйкою, що вона пустить пожити, а я тим часом шукатиму гроші. Та трапилося диво, чи, кажіть, щасливий випадок.

Я звернувся до партії ЄС з запитанням, чи не могли б вони якось посприяти у придбанні будинку...

Про цю історію дізнався Петро Порошенко. І він купив дім.

Сталося диво! Порошенко купив будинок родині з Мар'їнки

Ні не так, чорт забирай. Він купив дім і поїхав на фронт, та вручив родині сертифікат на купівлю особисто! Ви розумієте? Мої підопічні зверталися в усі інстанції, міжнародні фонди, дзвонили на гарячі лінії уряду, зрештою зверталися до всіх кого можна і не можна....

Я ніколи не звертався по допомогу - це вперше. Дякую, Петро Олексійовичу, я ні на секунду не шкодував, що голосував за Вас. Дякую.

P.S. Пост про родину, що я писав у вересні. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10156245014057163&id=724192162

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