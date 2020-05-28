Стало плохо из-за лекарств: Москаль пояснил инцидент в прямом эфире

Кирилл Лютый Политика 21:14, 28.05.2020 Обновлено: 22:05, 28.05.2020

Экс-глава Закарпатской и Луганской ОГА Геннадий Москаль заявил, что ему стало плохо во время прямого эфира 27 мая из-за приема фальсифицированных лекарств.

Как сообщил Москаль в комментарии "Украинским новостям", в связи с закрытием границ он не мог купить лекарство за пределами Украины и был вынужден пользоваться теми, которые доступны в стране.

По его словам, препарат, который он принял, привел к падению артериального давления.

"А что делать, лекарство надо было принимать. Вот и купил здесь. Хорошо, что давление упало, а не повысилось, потому что могло быть еще хуже", – заявил он.

Москаль добавил, что к врачам не обращался и сейчас чувствует себя хорошо.

Геннадий Москаль
Скриншот из видео

Как писал OBOZREVATEL, Москалю стало плохо в прямом эфире телеканала NEWSONE. Он отвечал на вопросы ведущей с паузами, а в какой-то момент не смог говорить и пошатнулся. За ним приезжала скорая помощь.

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