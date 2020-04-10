Запрет на российские социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники" продлят после 15 мая. Такое распоряжение уже есть в Офисе президента.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал заместитель главы комитета цифровой трансформации, нардеп от "Слуги народа" Александр Федиенко. По его словам, осведомленные источники подтвердили ему, что соцсети по указу главы государства после 15 мая никто разблокировать не будет.

"Некоторые народные депутаты, зная об этой информации, сработали на опережение своими обращениями. Когда решение будет официально принято, они станут пиариться и говорить, что все сделано благодаря их работе", – подчеркнул народный депутат.

Федиенко также добавил, что сам он выступает за введение экономических санкций против компаний с российским капиталом, но не выборочно. "Я всегда буду против любой технической блокировки на сетях операторов. С населением нужно работать информационно, создавая свои каналы донесения информации", – подытожил нардеп.

Отметим, в парламенте народные депутаты выступили за продление моратория на российские социальные сети и другие сайты. Официального решения СНБО пока нет.

Народный депутат фракции "Голос" Роман Лозинский требует продлить действие указов о блокировании доступа в Украине к российским соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также пропагандистских сайтов, который могут восстановить уже через месяц. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Facebook.

Нардеп также подал депутатский запрос в СБУ, президенту, Кабмин и СНБО. Также в комментарии к публикации его поддержали несколько нардепов от правящей "Слуги народа" Игорь Васылив, Марина Мезенцева и другие.

В СБУ уже заявили, что предлагают продлить запрет на работу российских соцсетей еще на 3 года. Киберспециалисты проанализировали, что за период действия санкций украинских пользователей в этих соцсетях стало меньше в 3 раза. И это значительно сузило целевую аудиторию, на которую направлены информационные операции российских спецслужб.

С начала введения санкций следователи Службы зарегистрировали почти 100 уголовных производств в отношении владельцев и администраторов антиукраинских сообществ в этих соцсетях.

Также специалисты из СБУ отмечают всплеск активности агитаторов, троле- и ботоферм в российских соцсетях. Это связано с карантинными мероприятиями в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, приближением Пасхи и майских праздников. По оценкам киберспециалистов, примерно 70% деструктивных материалов об Украине продвигаются именно из информационного пространства РФ, в том числе из указанных соцсетей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине предложили обложить налогом все социальные сети и популярные сайты. К таким могут попасть Google, YouTube, Facebook, Apple и некоторые другие.