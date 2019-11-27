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29 ноября • обновлено в 12:06
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Секс-скандал с Клитиной: стало известно об увольнении чиновницы

38.3т
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Заместитель министра инфраструктуры Украины Александра Клитина, вокруг которой разгорелся секс-скандал, уволена с занимаемой должности.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. По его словам, представление на увольнение Клитиной подал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"В ответ на мой вопрос премьер причины пояснять не захотел. "Чтобы не делать хайп" (с). Министр инфраструктуры Криклий на заседании отсутствовал", – отметил парламентарий.

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Александра Клитина

Александра Клитина

nv.ua

Кроме того, он добавил, что 27 ноября подал заявление в НАБУ на Криклия из-за слов Клитиной о том, что министр причастен к коррупции при закупке локомотивов для "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персоны
Александра Клитина Владислав Криклий Алексей Гончаренко
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Комментарии
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Петров Сергей
Петров Сергей
Поматросили и бросили
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Клиторова Саша-delete,и х о х л о т р э ш продолжается)))
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Лишь в одном случае из 20-ти тигрица настигает и убивает свою жертву. Последние 100 минетов этой ****цы были проделаны зря.
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