Секс-скандал с Клитиной: стало известно об увольнении чиновницы

Заместитель министра инфраструктуры Украины Александра Клитина, вокруг которой разгорелся секс-скандал, уволена с занимаемой должности.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. По его словам, представление на увольнение Клитиной подал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"В ответ на мой вопрос премьер причины пояснять не захотел. "Чтобы не делать хайп" (с). Министр инфраструктуры Криклий на заседании отсутствовал", – отметил парламентарий.

Александра Клитина nv.ua

Кроме того, он добавил, что 27 ноября подал заявление в НАБУ на Криклия из-за слов Клитиной о том, что министр причастен к коррупции при закупке локомотивов для "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZREVATEL:

нардеп Антон Поляков опубликовал фрагмент разговора народных депутатов от "Слуги народа", в котором говорится, что Клитина якобы получила свою должность через постель.

Вскоре после скандала пранкер "Джокер" опубликовал переписку с Клитиной. Он посоветовал чиновнице написать о своей счастливой семье в соцсети, и она послушно выполнила все советы, не заподозрив троллинга.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий отреагировал на секс-скандал с Клитиной. Он заявил, что ситуация стала поводом для падения доверия к чиновнице.

Клитина дала брифинг, на котором назвала слухи о себе провокацией и доказательством своей честности.

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