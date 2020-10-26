Стало известно о тайном поручении Ермака по поставкам оружия в Азербайджан
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак якобы поручил вице-премьеру Олегу Урускому вести переговоры о поставках оружия Азербайджану.
Об этом OBOZREVATEL сообщили источники. Речь идет о 122-мм и 152-мм пушках, а также о неуправляемых ракетах.
По их данным, выполнение договоренностей, достигнутых во время встречи с азербайджанской стороной находится на контроле главы ОП. Переговоры с ними вел директор государственного предприятия "Прогресс" Тарас Шийко уже по поручению Уруского.
Как отмечают источники, вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Уруский встретился с Шийко несколько недель назад.
"После этого разговора господин Шийко в тайном порядка сел на частный самолет азербайджанской компании Socar и вылетел в Турцию", – рассказал один из собеседников.
В Турции якобы состоялась встреча с представителями Азербайджана.
"Во время встречи обсуждались вопросы поставки Азербайджану из Украины оружия, а именно: 122-мм и 152-мм пушек и неуправляемых ракет", – добавил источник.
По его словам, после этого вице-премьеру Урускому и министру обороны Андрею Тарану была поставлена задача любым способом (как вариант, по остаточному принципу) найти возможность поставить соответствующее вооружение через Турцию в Азербайджан.
"Все действия являются засекреченными и выполняются с соблюдением максимальной конспирологии", – подытожил источник.
Как сообщал OBOZREVATEL, Армения и Азербайджан снова договорились о прекращении огня в непризнанном Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу 26 октября, однако сразу было сорвано.