Стало известно о тайном поручении Ермака по поставкам оружия в Азербайджан

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак якобы поручил вице-премьеру Олегу Урускому вести переговоры о поставках оружия Азербайджану.

Об этом OBOZREVATEL сообщили источники. Речь идет о 122-мм и 152-мм пушках, а также о неуправляемых ракетах.

По их данным, выполнение договоренностей, достигнутых во время встречи с азербайджанской стороной находится на контроле главы ОП. Переговоры с ними вел директор государственного предприятия "Прогресс" Тарас Шийко уже по поручению Уруского.

Как отмечают источники, вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Уруский встретился с Шийко несколько недель назад.

"После этого разговора господин Шийко в тайном порядка сел на частный самолет азербайджанской компании Socar и вылетел в Турцию", – рассказал один из собеседников.

В Турции якобы состоялась встреча с представителями Азербайджана.

"Во время встречи обсуждались вопросы поставки Азербайджану из Украины оружия, а именно: 122-мм и 152-мм пушек и неуправляемых ракет", – добавил источник.

По его словам, после этого вице-премьеру Урускому и министру обороны Андрею Тарану была поставлена задача любым способом (как вариант, по остаточному принципу) найти возможность поставить соответствующее вооружение через Турцию в Азербайджан.

"Все действия являются засекреченными и выполняются с соблюдением максимальной конспирологии", – подытожил источник.

Как сообщал OBOZREVATEL, Армения и Азербайджан снова договорились о прекращении огня в непризнанном Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу 26 октября, однако сразу было сорвано.