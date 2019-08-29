Стало известно о первом объединении мажоритарщиков в Раде

Избранные в Верховную Раду IX созыва народными депутатами самовыдвиженцы формируют депутатскую группу "За будущее".

За вхождение уже подписались 23 парламентария-мажоритарщика, сообщил "Интерфакс-Украина" один из них Дмитрий Лубинец.

"На данное время подписались 23 народных депутата. Название – "За будущее" ("За майбутнє" – укр.)", – сказал он.

Заседание Рады Скриншот видео

При этом Лубинец не стал называть фамилии других нардепов, которые войдут в группу.

Согласно украинскому законодательству, такая группа будет иметь права фракции.

Лубинец в Верховной Раде 8-го созыва входил в состав фракции "Блок Петра Порошенко". Он избран нардепом на внеочередных парламентских выборах по мажоритарному округу №60. В парламенте предыдущего созыва представлял этот же округ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первый день работы Верховной Рады Украины 9-го созыва произошел скандал с журналистами.

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