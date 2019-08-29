Стало известно о новом претенденте на главу Минздрава

Новым министром здравоохранения Украины станет, скорее всего, председатель Комиссии по вопросам реформирования системы здравоохранения Общественного совета при Минздраве Зоряна Черненко.

Информацией поделилась украинская журналистка Соня Кошкина в личном Telegram-канале, отметив что на пост претендовал также экс-председатель Одесской ОГА Максим Степанов, но все поменялось.

"И теперь главой Минздрава должна стать Зоряна Черненко. Надеюсь, это-то уже окончательно, потому что даже проклятое место должно иметь какие-то рамки приличия", - написала Кошкина.

Зоряна Черненко Громадський Простір

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ была информация, что новым министром здравоохранения может стать глава Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко.

В "Слуге народа" рассказали, что определились с будущими министрами примерно на 70%. На каждую должность у партии по 3-4 кандидата.

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