Стало известно о новом месте для скандального Кулика

Уволенный из Генпрокуратуры скандальный прокурор Константин Кулик может получить должность в Службе безопасности Украины.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист, бывший народный депутат Сергей Лещенко.

"После увольнения Константина Кулика из Генпрокуратуры, влиятельные люди лоббируют его назначение в СБУ. Так, есть информация, что Кулик в СБУ претендует на должность зама Главного следственного управления", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил прокурора Константина Кулика из органов прокуратуры.

Бывший военный прокурор Константин Кулик, возможно, замешан в коррупционном скандале с сыном экс-вице-президента США Джо Байдена. Как пишет The New York Times, именно Кулик готовил документы с обвинениями Хантера Байдена, когда он входил в правление украинской газовой компании Burisma Holdings.

Константин Кулик Судовий репортер

На сайте президента Украины запустили электронную петицию за увольнение бывшего военного прокурора сил АТО Константина Кулика из Офиса генпрокурора.

Позже всплыли подробности скандала с лишним этажом в доме для прокурора Кулика.

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