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6 марта • обновлено в 01:22
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Стало известно о контактах Богдана, Гончарука и Рябошапки

1.6т
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Бывшие глава Офиса президента Андрей Богдан, генпрокурор Руслан Рябошапка и премьер-министр Алексей Гончарук находятся в тесной коммуникации.

Как сообщает "Страна", в день увольнения 5 марта Рябошапка в Раде переписывался с Оксаной Нечипоренко, советницей экс-главы Кабмина. Также он общался с Богданом, который не сдерживал эмоций и перешел на оскорбления.

В переписке было сказано, что "Лёша" находится в офисе BRDO на Хорива 55. И он зовёт туда Рябошапку и предупреждает, что АБ поехал домой. АБ – это, очевидно, Андрей Богдан.

Рябошапка попался на личной переписке

Рябошапка попался на личной переписке

strana.ua

Рябошапка попался на личной переписке

Рябошапка попался на личной переписке

strana.ua

Рябошапка попался на личной переписке

Рябошапка попался на личной переписке

strana.ua

Оксана Нечипоренко

Оксана Нечипоренко

strana.ua

Как писал OBOZREVATEL, в СМИ попала информация о конфликте Офиса генпрокурора и НАБУ с Госбюро расследований, которое недавно возглавила Ирина Венедиктова, уже экс-нардеп от "Слуги народа". Она якобы прямо обвинила Рябошапку в отсутствии посадок, а именно "в продаже уголовных дел и в саботаже важнейших расследований".

Сам Зеленский накануне также поддержал увольнение Рябошапки. "Если нет у тебя результата – до свиданья", – подчеркнул президент.

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Владимир Зеленский Алексей Гончарук Руслан Рябошапка Андрей Богдан
Место
Украина
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