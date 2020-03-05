Бывшие глава Офиса президента Андрей Богдан, генпрокурор Руслан Рябошапка и премьер-министр Алексей Гончарук находятся в тесной коммуникации.

Как сообщает "Страна", в день увольнения 5 марта Рябошапка в Раде переписывался с Оксаной Нечипоренко, советницей экс-главы Кабмина. Также он общался с Богданом, который не сдерживал эмоций и перешел на оскорбления.

В переписке было сказано, что "Лёша" находится в офисе BRDO на Хорива 55. И он зовёт туда Рябошапку и предупреждает, что АБ поехал домой. АБ – это, очевидно, Андрей Богдан.

Рябошапка попался на личной переписке strana.ua

Рябошапка попался на личной переписке strana.ua

Рябошапка попался на личной переписке strana.ua

Оксана Нечипоренко strana.ua

Как писал OBOZREVATEL, в СМИ попала информация о конфликте Офиса генпрокурора и НАБУ с Госбюро расследований, которое недавно возглавила Ирина Венедиктова, уже экс-нардеп от "Слуги народа". Она якобы прямо обвинила Рябошапку в отсутствии посадок, а именно "в продаже уголовных дел и в саботаже важнейших расследований".

Сам Зеленский накануне также поддержал увольнение Рябошапки. "Если нет у тебя результата – до свиданья", – подчеркнул президент.

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