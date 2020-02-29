Стало известно, мэр какого города "самый безответственный" в Украине

Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко занял последнее место в рейтинге ответственности мэров в Украине.
Об этом говорят данные портала "Слово и дело". Аналитики изучили обещания политиков, и как они были выполнены.
Так, за свою каденцию мэр Черкасс публично дал уже 88 обещаний, а выполнил лишь 25. Среди провалившихся обещаний Бондаренко – ряд касающихся улучшения инфраструктуры города. В частности, так и невыполненного в срок или вовсе ремонта обещанных дорог и тротуаров, обновление спортивной базы и недопущение застройки побережья.
Рейтинг Бондаренко
Слово и дело
Отмечается, что в первой тройке ответственных городских голов страны – руководители Винницы, Тернополя и Днепра.
Рейтинг мэров
Слово и дело
Рейтинг мэров
Слово и дело
Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко попал в курьезную ситуацию из-за национальной премии "Человек года-2019".
Ранее сообщало, что жители Черкасс взбунтовались против драконовских тарифов, которые им установил новый управитель многоквартирных домов. Примечательно, что компания входит в бизнес-орбиту мэра города Анатолия Бондаренко.
Напомним, что в дом городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко пришли с обыском детективы НАБУ.
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