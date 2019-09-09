Стало известно, кто заплатил за нашумевшее интервью Зеленского Боклану

Интервью президента Украины Владимира Зеленского после 100 дней на посту, которое он дал актеру Станиславу Боклану, было снято студией "Квартал 95" за свои деньги.

Об этом сказано в ответе Офиса главы государства на запрос "Українських новин", который был обнародован в понедельник, 9 сентября.

"В Офис президента обратилось ООО "Студия Квартал 95" с просьбой об интервью главы государства для фильма "100 дней президента Украины Владимира Зеленского", – сказано в письме.

Интервью Зеленского Боклану: кто заплатил Скриншот из видео

В ОП также заверили, что не владеют информацией касательно стоимости изготовления указанной программы.

Ответ ОП об интервью Зеленского Боклану Українські новини

Ранее OBOZREVATEL писал, о чем рассказал президент Зеленский в интервью Боклану.

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