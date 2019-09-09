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9 сентября • обновлено в 23:28
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Стало известно, кто заплатил за нашумевшее интервью Зеленского Боклану

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Интервью президента Украины Владимира Зеленского после 100 дней на посту, которое он дал актеру Станиславу Боклану, было снято студией "Квартал 95" за свои деньги.

Об этом сказано в ответе Офиса главы государства на запрос "Українських новин", который был обнародован в понедельник, 9 сентября.

"В Офис президента обратилось ООО "Студия Квартал 95" с просьбой об интервью главы государства для фильма "100 дней президента Украины Владимира Зеленского", – сказано в письме.

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Интервью Зеленского Боклану: кто заплатил

Интервью Зеленского Боклану: кто заплатил

Скриншот из видео

В ОП также заверили, что не владеют информацией касательно стоимости изготовления указанной программы.

Ответ ОП об интервью Зеленского Боклану

Ответ ОП об интервью Зеленского Боклану

Українські новини

Ранее OBOZREVATEL писал, о чем рассказал президент Зеленский в интервью Боклану.

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Персоны
Владимир Зеленский Станислав Боклан
Место
Украина
Теги
Офис президента 95 Квартал
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