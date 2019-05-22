Стало известно, кто возглавит партию "Слуга народа"

Партию президента Владимира Зеленского "Слуга народа", скорее всего, возглавит его спикер Дмитрий Разумков.

Об этом журналистам в среду, 22 мая, сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, передают "Украинские новости".

"Я думаю, что Дмитрий Разумков может возглавить наши списки", - сказал он.

Дмитрий Разумков obozrevatel

Зеленский в Верховной Раде obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, лидером "Слуги народа" был Иван Баканов, однако он накануне был назначен первым заместителем главы СБУ и начальником ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!