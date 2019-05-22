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Стало известно, кто возглавит партию "Слуга народа"

17.2тЧитать материал на украинском

Партию президента Владимира Зеленского "Слуга народа", скорее всего, возглавит его спикер Дмитрий Разумков.

Об этом журналистам в среду, 22 мая, сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, передают "Украинские новости".

"Я думаю, что Дмитрий Разумков может возглавить наши списки", - сказал он.

Дмитрий Разумков

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Как сообщал OBOZREVATEL, лидером "Слуги народа" был Иван Баканов, однако он накануне был назначен первым заместителем главы СБУ и начальником ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

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Персоны
Владимир ЗеленскийДмитрий РазумковРуслан РябошапкаАндрей Богдан
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины"Слуга Народа"
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
т.е. теперь будет и узеленский, и уразумков. Кто там у них еще не получил за содействие?
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