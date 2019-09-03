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3 сентября • обновлено в 16:45
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Стало известно, кто умер в семье Тимошенко

3.6т Читать материал на украинском

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко 3 сентября не присутствовала на сессии Верховной Рады из-за смерти двоюродной сестры Татьяны Шараповой.

Как сообщает "КП в Украине", дочь тети Юлии Владимировны - Антонины Ульяхиной, главы Днепропетровской областной организации "Батьківщини", умерла в Днепре в возрасте 47-лет.

Отпевали умершую 2 сентября во дворе дома, где живет 82-летняя мать Тимошенко. Ее дом и дом Антонины Ульяхиной находятся по соседству, фактически в центре города. По словам соседей, туда съехались дорогие автомобили, рядом припарковалась карета "скорой помощи", микроавтобус ритуальной службы, позже подъехал черный катафалк-лимузин.

Дорога возле дома матери Тимошенко

Дорога возле дома матери Тимошенко

"КП в Украине"

Официальное прощание с двоюродной сестрой Юлии Тимошенко прошло 3 сентября, в Днепре, в театре им. Шевченко.

Татьяна Шарапова

Татьяна Шарапова

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Известно, что Шарапова занималась бизнесом, у ее семьи было несколько кафе в Днепре, в частности, кофейня "Золотая рыбка" в центре города. В декларации о доходах Тимошенко указано, что дом площадью 588 квадратных метров в поселке Козин под Киевом народный депутат арендует у двоюродной сестры. Также, как и земельные участки, площадью 1500 и 1800 кв.м. в том же Козине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тимошенко не было в Раде из-за трагедии в семье.

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Персона
Юлия Тимошенко
Место
Украина
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