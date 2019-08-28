Стало известно, кто станет вице-спикером Рады

Верховной Раде Украины предложат избрать вице-спикером представительницу "Батькивщины" Елену Кондратюк.

Об этом стало известно LB.ua из собственных источников.

Кроме нее, претендентами на должность заместителя председателя парламента были Ирина Констанкевич от мажоритарщиков-самовыдвиженцев и Мустафа Джемилев от "Европейской солидарности".

Елена Кондратюк genshtab.info

Елена Кондратюк с 2007 года — народный депутат VI созыва от Блока Юлии Тимошенко.

С ноября 2012 года — народный депутат Верховной Рады VII созыва, №60 в партийном списке ВО "Батькивщина".

На внеочередных парламентских выборах 2014 года стала народным депутатом от партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики.

На парламентских выборах 2019-го — кандидат в народные депутаты от партии "Батькивщина".

Как писал OBOZREVATEL, ранее сообщалось, что новым вице-спикером Верховной Рады 9-го созыва может стать внефракционный народный депутат Ирина Костанкевич.

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