Стало известно, кто проведет опрос Зеленского

Опрос президента Украины Владимира Зеленского будет проводить частная компания, занимающаяся соцопросами.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в партии "Слуга народа", эта компания, в соответствии с гражданско-правовыми договорами, нанимает интервьюеров, которые будут опрашивать граждан.

"В день выборов подавляющее большинство крупных социологических компаний будет задействовано в проведении экзитполов, поэтому партия "Слуга народа" обратилась именно к указанной частной компании. Кроме того, поиск подрядчика для такого масштабного проекта был ограничен во времени", – пояснил источник.

Средства партии, выделенные для проведения опроса, будут потрачены на печать опросных листов, изготовление ящиков и одежды для интервьюеров, а также на оплату их работы.

Организаторы постараются охватить максимальное количество избирательных участков. В Киеве будет задействовано по два интервьюера на участок, в других населенных пунктах – по одному человеку.

Интервьюеры будут находиться за пределами избирательных участков. Опрос будет проводиться на выходе с участка. Каждый интервьюер будет одет в специальную одежду, не будет брендирован политической символикой. У них будут при себе опломбированные картонные ящики, куда избиратели будут помещать заполненные бюллетени со своими ответами на вопросы.

В связи с эпидемией коронавируса интервьюеры будут работать в средствах индивидуальной защиты и с соблюдением необходимых мер предосторожности.

После закрытия избирательных участков каждый интервьюер должен доставить опломбированный ящик с бюллетенями в центр подсчета голосов в своем регионе. После прибытия ящика в центр подсчета будет составлен соответствующий протокол. Члены счетной комиссии будут вскрывать ящик, и проводить подсчет голосов.

"Для проведения общенационального опроса напечатано несколько миллионов анкет. Поскольку с учетом эпидемии COVID-19 ожидается невысокая явка избирателей, то могут быть использованы не все из них", – отметил источник.

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