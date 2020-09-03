Стало известно, кто привел Гео Лероса в партию "Слуга народа"

Карина Бондаренко Политика 06:24, 3.09.2020 Обновлено: 07:26, 3.09.2020

Гео Лероса, исключенного из членов парламентской фракции "Слуги народа", привел в партию заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Об этом рассказал сам Лерос, пишет "Интерфакс-Украина". Он познакомился с Тимошенко на творческом проекте в 2017-18 годах.

Народный депутат уточнил, что заместитель главы ОП "порекомендовал" его в команду политической партии.

Напомним, что "слуга народа" Гео Лерос с трибуны Верховной Рады раскритиковал действия действующей украинской власти.

После выступления нардепа в Раде, в "Слуге народа" начали собирать подписи за его исключение из фракции. По итогам сбора подписей, нардепа исключили из членов парламентской фракции.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава фракции Давид Арахамия рассказал, почему Гео Лероса исключили из "Слуги народа".

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