Стало известно, кто привел Ермака в политику

Андрея Ермака, руководителя Офиса президента Украины, который замкнул на себе переговорный процесс с Российской Федерацией, привел в политику бывший депутат-регионал Эльбрус Тедеев.

По данным СМИ, Ермак был помощником депутата в Верховной Раде во время V, VI и VII созывов. Причем, эту должность глава ОП занимал на общественных началах – бесплатно.

Сам Ермак заявлял ранее, что его с Тедеевым связывает дружба. В свою очередь, очевидцы утверждают, что руководитель ОП не пропускал практически ни одной встречи, в которой принимал участие нардеп от регионалов. Якобы он был очень услужливым: говорят, вплоть до того, что носил за Тедеевым портфель, как в свое время Путин – за Собчаком.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Ермак связан с рядом скандалов в украинской политике. В частности, руководителя ОП обвиняют обвинения в госизмене из-за срыва спецоперации по поимке "вагнеривцив" в Беларуси. Ермак якобы слил информацию, которую получил во время совещания с участием президента Украины.

В частности, журналист Юрий Бутусов заявил., что спецоперацию Ермак сорвал, чтобы не портить отношения с Россией.

4 сентября 2020 года нардеп из "Европейской солидарности" Владимир Арьев обнародовал документы, доказывающие, что украинские спецслужбы проводили спецоперацию по задержанию наемников с российской ЧВК "Вагнер".