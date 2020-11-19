Стало известно, кто победил на выборах мэра в Луцке

Во втором туре выборов мэра Луцка победил представитель партии "За майбутнє" Игорь Полищук.

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА. Отмечается, что он получил 24 355 голосов избирателей. Это на 5 тысяч голосов больше, чем у его оппонента, самовыдвиженца Богана Шибы (за него проголосовали 19 093 избирателей).

Отметим, что состоянию на 19 ноября Территориальная избирательная комиссия Луцка официально не объявила результатов выборов.

Как сообщает ОПОРА, Полищук получил большинство голосов на 85 участках, на 22 – победил Шиба. На двух участках кандидаты набрали одинаковое количество голосов.

Наибольшее количество голосов избирателей Полищук получил на избирательном участке №071093 (г. Луцк, ООШ №11) – 449, наименьшее – на участке №071097 (г. Луцк, Волынский областной фтизиопульмонологический медицинский центр, спецучасток) – 4. За Богдана Шибу больше избирателей проголосовало на УИК №071053 (г. Луцк, Луцкая гимназия №4) – 423, меньше всего голосов за него отдали на участках №071096 (г. Луцк, Волынский областной медицинский центр онкологии, спецучасток), №071104 (г. Луцк, Волынский медицинский центр терапии зависимостей, спецучасток) и №071128 (г. Луцк, Луцкий военный госпиталь, спецучасток) – по 2.

Еще 1158 бюллетеней были признаны недействительными.

Как сообщал OBOZREVATEL, Геннадий Труханов официально победил во втором туре выборов мэра Одессы и в третий раз стал главой города.