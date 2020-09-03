Стало известно, кто инициировал присвоение стипендии отцу Зеленского – документ

Идею присвоить пожизненную стипендию отцу президента Владимира Зеленского – 72-летнему преподавателю в криворожском филиале КНЭУ им. Вадима Гетьмана Александру Семеновичу – фактически подал врио министра образования и науки Сергей Шкарлет.

Это следует из пояснительной записки к соответствующему указу президента назначении пожизненных государственных стипендий выдающимся деятелям образования, которую нашел OBOZREVATEL. Документ был подписан временным главой МОН 25 августа 2020-го.

Отмечается, что актуальность принятия этого решения заключается в том, чтобы такими выплатами стимулировать творческий труд деятелей образования и засвидетельствовать их выдающиеся личные достижения.

Кроме того, пишет Шкарлет, пожизненные стипендии помогут реализации государственной политики по поддержке и улучшению материальных условий жизни выдающихся педагогов.

Шкарлет предложил присваивать выдающимся деятелям образования пожизненные государственные стипендии

В пояснительной записке врио министра образования и науки убеждает, что соответствующая инициатива не повлечет за собой дополнительных материальный и других расходов из Государственного бюджета Украины. Зато, уверяет он, реализация проекта окажет положительное влияние на "интересы отдельных слоев (групп) населения, объединенных общими интересами".

"Проект акта подготовлен с учетом предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения... не требует общественной антидискриминационной и антикоррупционной экспертиз", – среди прочих объяснений говорится в документе за подписью Шкарлета.

Шкарлет объяснил инициативу относительно пожизненных стипендий в записке к указу президента

Напомним, что в социальных сетях распространили фейк о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы указом присвоил своему отцу Александру Зеленскому пожизненную стипендию. Однако проект документа был снят с рассмотрения Кабмина и решение не принято. В то же время проект документа был опубликован на официальном сайте Кабинета министров Украины.

Инициатором присвоения стипендии Александру Зеленскому является Сергей Шкарлет

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