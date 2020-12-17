Стало известно, кто будет управлять Харьковом вместо Кернеса
Обязанности мэра Харькова вместо умершего сегодня ночью от осложнений коронавирусной болезни Геннадия Кернеса будет временно исполнять секретарь горсовета Игорь Терехов.
Об этом сообщила пресс-секретарь городского головы Татьяна Грузинская, пишет "Сегодня". Такой порядок предусмотрен в законодательстве, сказала она.
"По закону во время отсутствия мэра города его обязанности исполняет секретарь горсовета. В данном случае – это Игорь Терехов", – уточнила пресс-секретарь.
Терехов был избран секретарем горсовета в начале декабря нынешнего года, до этого занимал пост первого заместителя городского головы Харькова.
В Центральной избирательной комиссии журналистам сообщили, что перевыборы мэра Харькова в ближайшее время должна назначить Верховная Рада, в данном случае представление президента не нужно.
Ольга Айвазовская из "Громадянської мережі "Опора" на своей странице в Facebook также объяснила порядок действий в случае увольнения с должности городского головы в связи с досрочным прекращением его полномочий или его смерти. Он определен Законом о местном самоуправлении.
В таком случае обязанности городского головы исполняет секретарь соответствующего городского совета, написала она.
"Объявление внеочередных выборов – вопрос, который лежит в плоскости ответственности парламента и может быть растянут во времени на годы, что демонстрировала неоднократная практика. Поэтому, пока функции городского головы есть кому выполнять и консенсус местных элит в этом есть, не факт, что выборы городского головы Харькова состоятся в ближайшее время", – уточнила она.
Лицо, осуществляющее полномочия городского головы, должно обратиться в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов не позднее чем на пятнадцатый день после смерти городского головы, сказала она.
Ходатайство должно быть рассмотрено парламентом в течение 90 дней со дня досрочного прекращения полномочий соответствующего головы.
Однако, по мнению Айвазовской, отсутствие ответственности коллегиального органа парламента за неназначение даты может привести к тому, что процедура не будет выполнена годами.
Окончил Харьковский инженерно-строительный институт, имеет ученую степень кандидата наук.
Также получил диплом Харьковского регионального института госуправления Национальной академии при Президенте Украины.
С 1997 года был председателем совета акционеров, председателем правления – генеральнім директором ОАО "Харьковский завод "Кондиционер".
С 1999 по 2006 год работал начальником управления по вопросам предпринимательства, начальником управления потребительского рынка Харьковского горсовета.
С апреля 2006 года – экономический советник отдела по обеспечению деятельности главы Харьковской ОГА.
С 1 марта 2007 года исполнял обязанности заместителя председателя Харьковской ОГА.
30 марта этого же года назначен заместителем председателя Харьковской ОГА.
С апреля 2010 года – заместитель Харьковского городского головы.
С апреля 2015 года – исполнял обязанности первого заместителя городского головы, в сентябре был утвержден на эту должность.
В начале декабря 2020-го избран секретарем Харьковского горсовета.
Беспартийный.
Не женат, имеет троих сыновей.
После смерти городского головы Харькова Терехов опубликовал фото с ним на своей странице Facebook и пообещал продолжать дело последних 16 лет жизни Кернеса – возрождать город Харьков.
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 сентября СМИ заявили, что Кернес был госпитализирован из-за коронавируса и якобы находился в коме. У него обнаружили двустороннее воспаление легких.
15 сентября на его странице в соцсети появилось сообщение, в котором мэр говорил о надежде на скорое выздоровление. Он писал, что планы относительно участия в выборах остаются в силе.
Вскоре мэра Харькова доставили на лечение в немецкую клинику "Шарите". 18 сентября стало известно, что состояние Кернеса улучшилось.
9 октября в Харьковском горсовете заявили, что Кернес вскоре должен вернуться в Украину.
Сыновья Кернеса рассказали, что их отец идет на поправку, однако внешний его вид напоминает Эйнштейна и Дракулу.
3 ноября появилась информация, что Кернес якобы скончался, однако ее опровергли.
Сын Кернеса Даниил Привалов заявил, что переизбранный на третий срок мэр Харькова должен вернуться в Украину до начала первой сессии нового горсовета – 20 декабря.
Затем в Харьковском горсовете назвали новые сроки возвращения Кернеса.
17 декабря гражданская супруга Кернеса Оксана Гайсинская сообщила в соцсети о его смерти.