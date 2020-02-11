Стало известно, кого из министров может уволить Зеленский – СМИ

В ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский может принять решение об отставке сразу нескольких министров.

Как предположил эксперт Украинского института будущего Ростислав Смирнов, это произойдет после очередного заслушивания отчета правительства уже 14 февраля. Об этом он заявил во время эфира на ток-шоу "Тиждень" на телеканале "НАШ", передают "Факты".

"Есть несколько министров, которые, по моей информации, являются кандидатами на увольнение. Речь идет о министре социальной политики, министре по вопросам ветеранов и министре образования", – сказал эксперт.

Владимир Зеленский может уволить нескольких министров

Так, глава Минсоцполитики Юлия Соколовская может попасть в "немилость" из-за своего заявления о том, что в Украине якобы не будет вводиться накопительная пенсионная система, а "власти должны стимулировать украинцев к тому, чтобы они сами копили себе на старость". Украинцы сразу раскритиковали министра за такое мнение, отметив, что сама она неплохо "накопила на пенсию", получив в декабре 217 тысяч гривен зарплаты и премий. Ко всему прочему в СМИ стала регулярно появляться информация об повышении пенсионного возраста.

При этом, подчеркивает эксперт, несколько иные причины того, почему "шатается кресло" под министром по делам ветеранов Оксаной Колядой.

"Дело в том, что 3 февраля в Кабинете министров было принято решение о разделении Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины на два ведомства – Министерство по вопросам ветеранов и Министерство реинтеграции территорий. В связи с этим Коляда может лишиться своего места", – разъяснил Смирнов.

Еще одним вероятным кандидатом на увольнение, считает эксперт, может быть министр образования Анна Новосад, которая попала в так называемый зарплатный скандал. После этого украинцы опубликовали на сайте президента петицию с просьбой уволить министра, по состоянию на 11 февраля она уже набрала более 9 000 голосов.

Украинцы просят Зеленского уволить Новосад president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Министер соцполитики Юлия Соколовская заявила, что в Украине пока нет возможности запустить накопительную пенсионную систему, а ожидания от нее у граждан слишком высоки.

Министр образования Украины Анна Новосад заявила, что ей не хватает зарплаты, чтобы думать о будущем и создании семьи, поэтому намекнула на возможную отставку.

Украинский политик и общественный деятель Николай Томенко высказал мнение, что Новосад должна уйти в отставку после заявления, что ей недостаточно 36 тыс. грн зарплаты.

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