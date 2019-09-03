Стало известно, когда внесут исторические изменения в Конституцию Украины

Верховная Рада может принять законопроекты об изменениях в Конституцию, которые 3 сентября направила в Конституционный суд, уже на третьей сессии в 2020 году.

Об этом сообщил представитель президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский, передает "Интерфакс-Украина".

"У Конституционного суда Украины есть месяц-два для того, чтобы их рассмотреть. После того, как КС рассмотрит эти законопроекты и предоставит вывод об их соответствии требованиям статей 156, 157 Конституции Украины, Верховная Рада сможет их предварительно принять большинством.

Мы надеемся, что это произойдет на этой очередной сессии, которая открылась сегодня, а на следующей очередной сессии, которая откроется в первый вторник февраля 2020 года, Верховная Рада Украины сможет их принять полностью, если за это проголосуют 300 или больше народных депутатов", - рассказал Вениславский.

Народные депутаты facebook Дмитрия Разумкова

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 сентября народные депутаты проголосовали за законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.

Также в КС направили проекты законов о наказании за прогулы и кнопкодавство, сокращение парламента до 300 нардепов, введение пропорциональной системы на выборах и другие.

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