Стало известно, когда стартует новая сессия Рады

Четвертую сессию Верховной Рады Украины IХ созыва депутаты откроют во вторник, 1 сентября.

Так указано в календарном плане работы парламента на его сайте. Согласно нему, перед сессией пройдет также заседание согласительного совета руководителей фракций и групп, на котором будет сформирована повестка дня первой недели работы нардепов.

Помимо этого, в пятницу, 4 сентября, в ВРУ состоится традиционный час вопросов к правительству.

Отмечается также, что в сентябре парламентарии по две недели будут работать в пленарном режиме – 1-4 и 14-18 сентября, а также в парламентских комитетах – 7-11 и 21-25 сентября.

Тогда как с 28 сентября по 2 октября народные депутаты будут работать с избирателями в своих округах.

Повестка дня пленарных заседаний четвертой сессии Верховной Рады Украины IX созыва (rada.gov.ua)

Напомним, что из-за пандемии коронавируса пленарные заседания Верховной Рады с июня проходили с 10:00 до 15:00 только с одним тридцатиминутным перерывом, а заседания комитетов – в режиме онлайн.

По словам главы ВРУ Дмитрия Разумкова, и в дальнейшем парламент "будет работать именно в таком режиме".

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 августа нардепы провели внеочередное заседание ВРУ, чтобы внести изменения в некоторые законы и среди прочего принять поправки в государственный бюджет на 2020 год. Так, Рада повысила минималку и объявила конкурс по Гербу Украины.