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Стало известно, когда могут дать разрешение на арест Савченко

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Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады рассмотрит представление ГПУ на привлечение к ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко 21 марта.

Об этом свидетельствует повестка дня комитета.

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Рассмотрение представлений ГПУ назначено на 15.00.

Как пишет "Украинская Правда", председатель Верховной Рады Андрей Парубий на брифинге заявил, что вынесет на повестку дня вопрос о снятии неприкосновенности с Савченко, как только будет соответствующее решение регламентного комитета.

"По поводу Надежды Савченко процедура такова - нардеп имеет возможность и шанс в 5-дневный срок дать разъяснения по озвученных генпрокурором обвинениях", - сказал Парубий.

По его словам, этот строк заканчивается в среду, 21 марта.

"Комитет имеет возможность в срок до 20 дней принять решение утвердить или не утвердить соответствующее представление", - добавил он.

Председатель ВР отметил, что как только будет соответствующее решение комитета, он безотлагательно внесет вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с Савченко в повестку дня.

Как сообщал "Обозреватель", генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что у ГПУ есть неоспоримые доказательства того, что Савченко лично "планировала, вербовала и давала указания" для совершения теракта в сессионном зале парламента.

Персона
Надежда Савченко
Место
УкраинаКиев
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