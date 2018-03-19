Стало известно, когда могут дать разрешение на арест Савченко

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады рассмотрит представление ГПУ на привлечение к ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко 21 марта.

Об этом свидетельствует повестка дня комитета.

Рассмотрение представлений ГПУ назначено на 15.00.

Как пишет "Украинская Правда", председатель Верховной Рады Андрей Парубий на брифинге заявил, что вынесет на повестку дня вопрос о снятии неприкосновенности с Савченко, как только будет соответствующее решение регламентного комитета.

"По поводу Надежды Савченко процедура такова - нардеп имеет возможность и шанс в 5-дневный срок дать разъяснения по озвученных генпрокурором обвинениях", - сказал Парубий.

По его словам, этот строк заканчивается в среду, 21 марта.

"Комитет имеет возможность в срок до 20 дней принять решение утвердить или не утвердить соответствующее представление", - добавил он.

Председатель ВР отметил, что как только будет соответствующее решение комитета, он безотлагательно внесет вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с Савченко в повестку дня.

Как сообщал "Обозреватель", генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что у ГПУ есть неоспоримые доказательства того, что Савченко лично "планировала, вербовала и давала указания" для совершения теракта в сессионном зале парламента.