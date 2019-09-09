Стало известно, как Зеленский разговаривает с Путиным по телефону

Президент Украины Владимир Зеленский и глава России Владимир Путин говорят на равных, а их разговоры являются конструктивными.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, который возглавлял рабочую группу, занимавшуюся вопросами обмена пленных.

"За тот срок, который я вижу, а я бываю на многих переговорах, позиция нашего президента, отношение к нему, его умение вести переговоры, не предусматривают, чтобы кто-то с ним вел себя невежливо. Это был равный разговор двух президентов", – заявил он.

"Нет (голос во время этих разговоров никто не повышал – ред.). Я думаю, что, если бы не было конструктивного диалога между президентами, не было бы освобождения", – добавил Ермак.

Путин и Зеленский

По его словам, некоторые телефонные разговоры с Путиным Зеленский проводит сам, а некоторые – с участием советников.

Он подчеркнул, что Россия не пыталась менять тактику во время переговоров и не пробовала добавлять в переговорный процесс других людей. Вопросы возникали касательно юридических процедур.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Медведчук не принимал никакого участия в освобождении украинских пленных.

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