Украинцы, освобожденные из российского плена в декабре, до сих пор не получили обещанные компенсации в 100 тыс. грн и жилье.

Об этом написал на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов и упрекнул власть в лице президента Владимира Зеленского в бездействии.

"Два месяца назад были освобождены наши пленные, их встречали с большой помпой. Но теперь Офис президента проявляет полное равнодушие к судьбе освобожденных людей, появились новые информповоды, а тем временем игнорируются элементарные проблемы героев Донбасса, тех самых "представителей неподконтрольных территорий", которые пожертвовали всем, чтобы вернуть Донбасс под контроль Украины", – возмутился он.

"До сих пор ни один из освобожденных не получил обещанную компенсацию в 100 тысяч гривен. Два месяца люди живут без копейки денег! Не решаются элементарные проблемы целого ряда наших известных героев, которым государство должно выплатить куда больше 100 тысяч – их зарплату за проведенные годы в тюрьмах и пыточных. А где освобожденные будут жить? Квартиры многих отобраны оккупантами. Никто не интересуется, а куда теперь деваться тем, кто отдал ради борьбы за свободу Украины", – добавил Бутусов.

Владимир Зеленский "24 канал"

Также он акцентировал внимание на том, что многие из бывших узников Кремля требуют серьезного лечения и трудоустройства. На фоне этого он вспомнил о личном звонке президента украинке Анастасии Зинченко, которую не смогли эвакуировать из Китая с собакой, и упрекнул его в смещении акцентов.

"Это очень умилительно, что президента так живо волнует судьба украинки из Уханя и ее собачки, конечно, им надо помочь. Но у вас, Владимир Александрович, в стране есть проблема пострашнее коронавируса – война! И ваш долг организовать работу государства так, чтобы выполнять обязательства перед теми, кто честно и без дешевых понтов рискует собой ради Родины и создает тем самым вам саму возможность вести какие-то переговоры. И вы не имеете права забывать о человеческих судьбах, за которые взяли на себя ответственность. Вы не имеете права бросать и забывать своих граждан. За словами президента должны стоять поступки. Иначе это не слова, а пустой треп", – эмоционально резюмировал Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко приобрел квартиру танкисту Богдану Пантюшенко, который был освобожден после пяти лет пребывания в плену террористов.

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