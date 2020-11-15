Стало известно имя арестованного в Днепре соратника Загида Краснова: им оказался депутат от 'Громадской Силы'

Начали появляться новые данные о друге и соратнике кандидата в мэры Днепра Загида Краснова.

Об этом сообщают корреспонденты Днепровской Панорамы со ссылкой на Днепр Оперативный.

Задержанным правоохранителями оказался Глебкин Александр Валерьевич – депутат от "Громадской Силы"

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По словам экспертов, причиной ареста депутата Глебкина мог стать подкуп избирателей и фальсификации на выборах в пользу Краснова и его партии. При этом рассматриваются и другие версии.

Как оказалось, арестованный соратник Краснова Александр Глебкин уже привлекался к уголовной ответственности.

Напомним, что на самого лидера "Громадской Силы" Загида Краснова уже открыто уголовное дело из-за подкупа избирателей в первом туре выборов мэра.

В день выборов 25 октября наблюдателями и журналистами в Днепре были зафиксированы случаи подкупа избирателей в пользу Загида Краснова. Также представители "Громадской Силы" в комиссиях затягивали подсчет голосов для махинаций в пользу лидера своей партии. Именно благодаря подобным методам Загиду Краснову удалось выйти во второй тур выборов мэра Днепра.