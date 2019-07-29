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Стало известно, чем занимаются "слуги народа" на курорте: первые фото

2.5т Читать материал на украинском

В курортном городе Трускавец 29 июля начался тренинг для будущих народных депутатов от партии "Слуга народа".

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, тимбилдинг проходит в пятизвездочном отеле "Риксос Прикарпатье".

Будущие парламентарии будут учиться у профессоров Киевской школы экономики целую неделю с 8:30 до 21:30. Стоимость такого интенсива не раскрывается, но ее обещали предоставить в финансовом отчете партии.

Тренинг партии "Слуга народа" в Трускавце

Тренинг партии "Слуга народа" в Трускавце

Тренинг партии "Слуга народа" в Трускавце

Тренинг партии "Слуга народа" в Трускавце

Тренинг партии "Слуга народа" в Трускавце

Тренинг партии "Слуга народа" в Трускавце

Тренинг партии "Слуга народа" в Трускавце

Тренинг партии "Слуга народа" в Трускавце

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Тренинг партии "Слуга народа" в Трускавце

Тренинг партии "Слуга народа" в Трускавце

Тренинг партии "Слуга народа" в Трускавце

Тренинг партии "Слуга народа" в Трускавце

Тренинг партии "Слуга народа" в Трускавце

Тренинг партии "Слуга народа" в Трускавце

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Организаторы школы для будущих нардепов рассказали, что около 5% победителей выборов от участия в тренинге отказались по личным причинам.

  • Стало также известно, что "слуг народа" разделят на прототипы комитетов в Верховной Раде и научат готовить документы по законопроектам.

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Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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