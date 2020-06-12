Стало известно, чем займется Вакарчук после ухода из Рады
Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук, который заявил о решении сложить мандат народного депутата, будет работать на местных выборах.
Об этом в комментарии hromadske рассказала депутат от фракции "Голос" Инна Совсун. Она поделилась планами политика.
По словам Совсун, для Вакарчука работа в Раде "не является тем, что его всю жизнь интересовало".
"Мы говорили, что мы не строим лидерскую партию. Святослав говорил, что он идет чтобы завести людей в парламент. Он завел новых людей. И это собственно его главное достижение. Он остается в партии. Он будет оставаться работать на местных выборах, он не сдает партийный билет", – сказала она.
Совсун отметила, что Вакарчук как лидер партии стал объектом нападок со стороны.
"Мы понимаем, что наличие сильного лидера делает его мишенью. Это постоянные информационные кампании Портнова и всех остальных, и это часто создает проблемы на ровном месте, где их бы могло не быть", – подчеркнула она.
Также депутат заявила, что в "Голосе" недовольны рейтингом партии.
"Со Славой в парламенте или без, мы понимаем, что наши рейтинги на сегодня не являются оптимальными и нам нужно работать над их повышением и убеждать граждан, что мы хотим работать на их интересы. Наши рейтинги сегодня нас не удовлетворяют", – резюмировала Совсун.
Как писал OBOZREVATEL, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук решил сложить мандат нардепа.