Стало известно, чем будет заниматься свадебный фотограф в Раде

Будущий народный депутат от партии "Слуга народа", свадебный фотограф Сергей Штепа записался в Комитет по вопросам транспорта Верховной Рады Украины.
Об этом сообщил советник президента Украины Владимира Зеленского и один из главных политтехнологов "Слуги народа" Никита Потураев в интервью BBC News Украина.
"Он (Штепа. – Ред.) Записался в инфраструктурный комитет. Сам по себе очень хорошо разбирается в вопросах транспорта", – добавил Потураев.
Сергей Штепа
Facebook Сергея Штепы
По его словам, профессия свадебного фотографа – это то, чем будущий нардеп зарабатывал себе на жизнь.
Советник президента отметил, что на обучении в Трускавце Штепа "проявил себя очень хорошо".
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Запорожской области на внеочередных выборах в ВРУ победил Штепа. Он обогнал генерального директора "МоторСіч" Вячеслава Богуслаева и набрал 43,6% голосов. Стало известно, что будущему нардепу 29 лет и он свадебный фотограф. По информации местных СМИ, за час своей работы он берет 1300 гривен.
Ранее Штепа уже рассказывал, что имеет намерение работать в Верховной Раде в комитете транспорта или культуры.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.