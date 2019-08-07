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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Стало известно, чем будет заниматься свадебный фотограф в Раде

1.1т Читать материал на украинском

Будущий народный депутат от партии "Слуга народа", свадебный фотограф Сергей Штепа записался в Комитет по вопросам транспорта Верховной Рады Украины.

Об этом сообщил советник президента Украины Владимира Зеленского и один из главных политтехнологов "Слуги народа" Никита Потураев в интервью BBC News Украина.

"Он (Штепа. – Ред.) Записался в инфраструктурный комитет. Сам по себе очень хорошо разбирается в вопросах транспорта", – добавил Потураев.

Сергей Штепа

Сергей Штепа

Facebook Сергея Штепы

По его словам, профессия свадебного фотографа – это то, чем будущий нардеп зарабатывал себе на жизнь.

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Советник президента отметил, что на обучении в Трускавце Штепа "проявил себя очень хорошо".

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Никита Потураев
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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