Стало известно, чем будет заниматься свадебный фотограф в Раде

Будущий народный депутат от партии "Слуга народа", свадебный фотограф Сергей Штепа записался в Комитет по вопросам транспорта Верховной Рады Украины.

Об этом сообщил советник президента Украины Владимира Зеленского и один из главных политтехнологов "Слуги народа" Никита Потураев в интервью BBC News Украина.

"Он (Штепа. – Ред.) Записался в инфраструктурный комитет. Сам по себе очень хорошо разбирается в вопросах транспорта", – добавил Потураев.

Сергей Штепа Facebook Сергея Штепы

По его словам, профессия свадебного фотографа – это то, чем будущий нардеп зарабатывал себе на жизнь.

Советник президента отметил, что на обучении в Трускавце Штепа "проявил себя очень хорошо".

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Запорожской области на внеочередных выборах в ВРУ победил Штепа. Он обогнал генерального директора "МоторСіч" Вячеслава Богуслаева и набрал 43,6% голосов. Стало известно, что будущему нардепу 29 лет и он свадебный фотограф. По информации местных СМИ, за час своей работы он берет 1300 гривен.

Ранее Штепа уже рассказывал, что имеет намерение работать в Верховной Раде в комитете транспорта или культуры.

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