Стали известны результаты теста на COVID-19 у Нестора Шуфрича

Антон Малиновский Политика 21:49, 19.06.2020

У депутата Верховной Рады Украины от ОПЗЖ Нестора Шуфрича не обнаружили коронавирус.

Об этом он рассказал в эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером. По словам нардепа, все тесты дали отрицательный результат. Также в его крови не нашли антитела к COVID-19, которые вырабатываются во время болезни.

"Слава богу, в этот раз все обошлось. Не уверен, что это был крайний случай. Все тесты были отрицательные, антитела тоже не нашли. Надеюсь, и потом не будет", – рассказал Шуфрич.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат Верховной Рады Украины от ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявил, что ждет результаты теста на COVID-19, а после резко высказался в адрес главного санитарного врача Виктора Ляшко и даже начал ему угрожать.

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