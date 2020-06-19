Стали известны результаты теста на COVID-19 у Нестора Шуфрича

У депутата Верховной Рады Украины от ОПЗЖ Нестора Шуфрича не обнаружили коронавирус.

Об этом он рассказал в эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером. По словам нардепа, все тесты дали отрицательный результат. Также в его крови не нашли антитела к COVID-19, которые вырабатываются во время болезни.

"Слава богу, в этот раз все обошлось. Не уверен, что это был крайний случай. Все тесты были отрицательные, антитела тоже не нашли. Надеюсь, и потом не будет", – рассказал Шуфрич.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат Верховной Рады Украины от ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявил, что ждет результаты теста на COVID-19, а после резко высказался в адрес главного санитарного врача Виктора Ляшко и даже начал ему угрожать.