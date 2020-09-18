Стали известны новые детали о состоянии Кернеса в немецкой клинике

Состояние мэра Харькова Геннадия Кернеса, который находится на лечении в немецкой клинике "Шарите", улучшилось.

Об этом в Instagram сообщил пасынок Кернеса Родион Гайсинский вечером в пятницу, 18 сентября.

"Ему [Кернесу] намного лучше! К нему с телефоном пока нельзя, буду чаще выкладывать актуальную инфу", – написал он.

17 сентября Гайсинский рассказал, что врачи обрадовали "отличными новостями", инсульта и угрозы жизни Кернеса "нет и не было".

Кернесу стало лучше.

Как писал OBOZREVATEL: