Стали известны новые детали о состоянии Кернеса в немецкой клинике

Кирилл Лютый Политика 22:59, 18.09.2020

Состояние мэра Харькова Геннадия Кернеса, который находится на лечении в немецкой клинике "Шарите", улучшилось.

Об этом в Instagram сообщил пасынок Кернеса Родион Гайсинский вечером в пятницу, 18 сентября.

"Ему [Кернесу] намного лучше! К нему с телефоном пока нельзя, буду чаще выкладывать актуальную инфу", – написал он.

17 сентября Гайсинский рассказал, что врачи обрадовали "отличными новостями", инсульта и угрозы жизни Кернеса "нет и не было".

Кернесу стало лучше.

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