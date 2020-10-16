Стали известны лидеры электоральных симпатий одесситов

Лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов стал лидером рейтинга кандидатов в мэры Одессы. На втором месте – действующий мэр Геннадий Труханов.

Такие результаты опроса, проведенного социологическим центром "Аргумент", были представлены в ходе пресс-конференции, посвященной исследованию электоральных предпочтений одесситов. Опрос проводился методом личного формализованного интервью с 9 по 13 октября. Всего было опрошено 1200 одесситов. Погрешность выборки не превышает 3%.

Так, если бы выборы городского головы проходили в ближайшее воскресенье, 25,3% опрошенных отдали бы свои голоса за Кивалова, 22,5% – за Труханова. Далее следуют представитель партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Николай Скорик – 8,1%, представитель партии "Слуга народа" Олег Филимонов – 6,7%, представитель партии "Наш край" – Евгений Черноненко 5,2%, лидер блока Эдуарда Гурвица – 4,5%, Сергей Калиничук ("За майбутнє") – 3,9%, Петр Обухов ("Европейская солидарность") – 3,2%. Более 20% опрошенных затрудняются ответить.

Если бы выборы депутатов Одесского городского совета проходили в ближайшее воскресенье, проходной барьер преодолели бы четыре партии: "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 25%, Украинская морская партия Сергея Кивалова –18,2%, партия "Слуга народа" – 14%, партия "Доверяй делами" – 12,5%. Далее идут "Национальный корпус" – 4,1%, "Блок Э. Гурвица" – 4,1%, "Европейская солидарность" – 3,5%, "За майбутнє" – 3,3%, "Партия Шария" – 3,2%, "Батьківщина" – 2,4%. Также 9,7% пока еще затрудняются с выбором.

По словам доктора политических наук, профессора Лилианы Яровой, рейтинг партий напрямую зависит от рейтинга партийных лидеров.

Так, после заявления Сергея Кивалова о намерении баллотироваться на пост мэра Одессы, значительно выросло доверие одесситов и к самой партии. Кроме этого, сыграл в пользу и отказ территориальной избирательной комиссии регистрировать кандидатов от Украинской морской партии. Одновременно после успешного разрешения этого дела в суде, возросло недоверие к партии мэра "Доверяй делам".

"Одесса любит победителей. Лозунг, с которым партия и Сергей Кивалов идут на выборы "Мы идем побеждать", поддерживают одесситы. Я считаю, что Сергей Кивалов и Украинская морская партия заняли очень хорошую электоральную нишу, единственную альтернативу действующей власти. Кроме того, Украинская морская партия является олицетворением дел. Совсем недавно была открыта Международная академическая школа "Одесса", был открыт новый храм, который освятил митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Также есть очень много социальных проектов, которые проводились не в течении последних месяцев или недель, как показушные, а на протяжении всего времени", – прокомментировала Лилиана Яровая.

Также участники проведенного опроса выделили наиболее острые проблемы, которые, по их мнению, требуют первоочередного решения со стороны представителей власти. Высокими тарифами недовольны 31,2% одесситов, загруженность города транспортом и проблемы с парковками беспокоят 29,6% опрошенных. 26,1% участников опроса считают необходимым уделить первоочередное внимание качеству ремонта городских дорог.

"Проблемы необходимо решать путем консолидации усилий, а не путем противостояния. Надеюсь и верю в то, что Сергей Кивалов, как политик с большим опытом, сможет выполнить эту задачу. Он сможет помирить между собой различные политические направления и наладить сотрудничество в городском совете", – считает кандидат социологических наук, доцент Одесского национального университета имени И.И. Мечникова Василий Полюга.