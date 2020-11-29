Стала известна явка во втором туре выборов мэра Черновцов

По состоянию на 12:00 воскресенья, 29 ноября, явка во втором туре выборов мэра Черновцов составила 6,5%.

Как сообщается на сайте гражданской сети "Опора", погрешность может составлять 0,75%.

Явка избирателей в первом туре 25 октября по Украине на это же время составила 13,5%.

Позднее ЦИК сообщил в Facebook явку по состоянию на 13:00. Она составила 7,2%.

Напомним, что 29 ноября в Черновцах проходит второй тур выборов мэра.

На пост мэра претендуют Роман Кличук от партии "Единая альтернатива" и лидер партии "Команда Михайлишина" Виталий Михайлишин.

Явка во втором туре выборов мэра Черновцов на 12:00 oporaua.org

Явка во втором туре выборов мэра Черновцов на 13:00 Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам первого тура, Роман Кличук получил 27,29% голосов, а Виталий Михайлишин – 21,33%.