Стала известна вторая пятерка "Батьківщини" на выборах

В партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко назвали вторую пятерку списка, с которым политическая сила пойдет на внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 21 июля.
На съезде, который состоялся 10 июня, было оглашено, что в нее войдут:
Иван Кириленко – первый заместитель фракции "Батьківщина", народный депутат Украины.
Иван Кириленко
"Слово и дело"
Андрей Кожемякин – народный депутат Верховной рады Украины от ВО "Батьківщина", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.
Андрей Кожемякин
Википедия
Григорий Немыря – украинский политик, историк, политолог, глава парламентского комитета по правам человека, народный депутат Украины от "Батьківщини", экс-вице-премьер-министр во втором правительстве Юлии Тимошенко.
Григорий Немыря
intvua.com
Сергей Власенко – украинский политик и юрист, народный депутат Украины от "Батьківщини".
Сергей Власенко
"Главком"
Валерий Дубиль – украинский политик, народный депутат Украины от ВО "Батьківщина".
Валерий Дубиль
"Зеркало недели"
Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июня "Батьківщина" провела съезд, на котором огласила свою команду, с которой идет на выборы. Напомним, что в первую пятерку списка вошли Юлия Тимошенко, Сергей Тарута, Валентин Наливайченко, Сергей Соболев и Елена Кондратюк.
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