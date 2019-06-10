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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

Стала известна вторая пятерка "Батьківщини" на выборах

1.4тЧитать материал на украинском

В партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко назвали вторую пятерку списка, с которым политическая сила пойдет на внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 21 июля.

На съезде, который состоялся 10 июня, было оглашено, что в нее войдут:

  • Иван Кириленко – первый заместитель фракции "Батьківщина", народный депутат Украины.

Иван Кириленко

Иван Кириленко

"Слово и дело"

  • Андрей Кожемякин – народный депутат Верховной рады Украины от ВО "Батьківщина", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Андрей Кожемякин

Андрей Кожемякин

Википедия

Новости
Юлия Тимошенко призвала к созданию "коалиции действий" и гарантирует результат за 100 дней

  • Григорий Немыря – украинский политик, историк, политолог, глава парламентского комитета по правам человека, народный депутат Украины от "Батьківщини", экс-вице-премьер-министр во втором правительстве Юлии Тимошенко.

Григорий Немыря

Григорий Немыря

intvua.com

  • Сергей Власенко – украинский политик и юрист, народный депутат Украины от "Батьківщини".

Сергей Власенко

Сергей Власенко

"Главком"

  • Валерий Дубиль – украинский политик, народный депутат Украины от ВО "Батьківщина".

Валерий Дубиль

Валерий Дубиль

"Зеркало недели"

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июня "Батьківщина" провела съезд, на котором огласила свою команду, с которой идет на выборы. Напомним, что в первую пятерку списка вошли Юлия Тимошенко, Сергей Тарута, Валентин Наливайченко, Сергей Соболев и Елена Кондратюк.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Юлия ТимошенкоСергей ВласенкоГригорий НемыряИван КириленкоАндрей Кожемякин
Место
Украина
Тег
ВО Батьківщина
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