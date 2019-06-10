Стала известна вторая пятерка "Батьківщини" на выборах

В партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко назвали вторую пятерку списка, с которым политическая сила пойдет на внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 21 июля.

На съезде, который состоялся 10 июня, было оглашено, что в нее войдут:

Иван Кириленко – первый заместитель фракции "Батьківщина", народный депутат Украины.

Иван Кириленко "Слово и дело"

Андрей Кожемякин – народный депутат Верховной рады Украины от ВО "Батьківщина", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Андрей Кожемякин Википедия

Григорий Немыря – украинский политик, историк, политолог, глава парламентского комитета по правам человека, народный депутат Украины от "Батьківщини", экс-вице-премьер-министр во втором правительстве Юлии Тимошенко.

Григорий Немыря intvua.com

Сергей Власенко – украинский политик и юрист, народный депутат Украины от "Батьківщини".

Сергей Власенко "Главком"

Валерий Дубиль – украинский политик, народный депутат Украины от ВО "Батьківщина".

Валерий Дубиль "Зеркало недели"

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июня "Батьківщина" провела съезд, на котором огласила свою команду, с которой идет на выборы. Напомним, что в первую пятерку списка вошли Юлия Тимошенко, Сергей Тарута, Валентин Наливайченко, Сергей Соболев и Елена Кондратюк.

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