Стала известна дата возвращения Кернеса в Харьков
Скандальный российско-украинский предприниматель, олигарх Павел Фукс сообщил, что мэр Харькова Геннадий Кернес вернется в Украину 30 декабря.
Об этом 7 декабря друг Кернеса сообщил в своем Telegram-канале. Фукс написал, что разговаривал об этом с Геннадием Адольфовичем.
"Поинтересовался, как самочувствие, а он в ответ спрашивает: как Харьков готовится к Новому году? Родные показали ему фото и видео. Понравилось. Передает привет Харькову и харьковчанам. Планирует 30 декабря быть дома", – сообщил Фукс.
Напомним, что 14 сентября СМИ заявили, что Кернес был госпитализирован из-за коронавируса и якобы находился в коме. У него обнаружили двустороннее воспаление легких.
Вскоре мэра Харькова доставили на лечение в немецкую клинику "Шарите", а 18 сентября появилась информация, что состояние Кернеса улучшилось. Позже у Кернеса объяснили причины заражения коронавирусом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 октября в Харьковском горсовете заявили, что Кернес вскоре должен вернуться в Украину.
Позднее глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что Геннадий Кернес вряд ли вернется из Германии до местных выборов, которые назначены на 25 октября.
Сыновья Кернеса рассказали, что их отец идет на поправку, однако внешний его вид напоминает Эйнштейна и Дракулу.
22 октября врачи не разрешили мэру Харькова выходить в прямой эфир.
3 ноября появилась информация, что Кернес якобы скончался, однако ее опровергли.
Сын Кернеса Даниил Привалов заявил, что переизбранный на третий срок мэр Харькова должен вернуться в Украину до начала первой сессии нового горсовета – 20 декабря.
В Харьковском горсовете назвали новые сроки возвращения Кернеса.