Стала известна дата возвращения Кернеса в Харьков

Скандальный российско-украинский предприниматель, олигарх Павел Фукс сообщил, что мэр Харькова Геннадий Кернес вернется в Украину 30 декабря.

Об этом 7 декабря друг Кернеса сообщил в своем Telegram-канале. Фукс написал, что разговаривал об этом с Геннадием Адольфовичем.

"Поинтересовался, как самочувствие, а он в ответ спрашивает: как Харьков готовится к Новому году? Родные показали ему фото и видео. Понравилось. Передает привет Харькову и харьковчанам. Планирует 30 декабря быть дома", – сообщил Фукс.

Напомним, что 14 сентября СМИ заявили, что Кернес был госпитализирован из-за коронавируса и якобы находился в коме. У него обнаружили двустороннее воспаление легких.

Вскоре мэра Харькова доставили на лечение в немецкую клинику "Шарите", а 18 сентября появилась информация, что состояние Кернеса улучшилось. Позже у Кернеса объяснили причины заражения коронавирусом.

Скриншот. Павел Фукс в Telegram

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