"Стал примером мужества": Порошенко встретился с Сущенко и поздравил его с освобождением

Пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с освобожденным из российской тюрьмы собственным корреспондентом Укринформа Романом Сущенко и поздравил его с возвращением в Украину.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook. Вместе с Романом на встрече присутствовала его жена Анжела (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Большая честь для меня и особая радость пожать руку Роману Сущенко и наконец поприветствовать его дома", – отметил Порошенко.

Он добавил, что хорошо помнит письма Романа, которые получал, когда тот находился в кремлевском плену.

Петр Порошенко и Роман Сущенко Facebook Петра Порошенко

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"Они вдохновляли меня не прекращать борьбу, а Роман и его жена Анжела стали примером настоящего мужества, которую они продемонстрировали всему миру. Невероятно счастлив сегодня поблагодарить за то, что в их сердцах всегда была Украина", – написал Порошенко.

Он отметил, что новости об освобождении пленных из российских тюрем и их возвращения домой много украинцев восприняли как собственную победу, потому что, в отличие от России, жизни и здоровье патриотов для нашей страны всегда на первом месте.

"Уверен, придет время, и все, кто сейчас остается заложниками Кремля, вернутся домой и услышат долгожданное: "Приветствуем на родной земле!" – отметил политик.

Встреча Петра Порошенко с Романом Сущенко и его женой Анжелой Facebook Петра Порошенко

Петр Порошенко и Анжела Сущенко Facebook Петра Порошенко

Роман Сущенко Facebook Петра Порошенко

Как писал OBOZREVATEL, освободившийся из российского плена крымчанин Владимир Балух встретился с пятым президентом Петром Порошенко и выразил убеждение, что осуществляя обмен пленными со страной-агрессором, Украина не должна поступаться своими национальными интересами.

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