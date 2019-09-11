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11 сентября • обновлено в 13:24
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"Стал примером мужества": Порошенко встретился с Сущенко и поздравил его с освобождением

2.3т Читать материал на украинском

Пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с освобожденным из российской тюрьмы собственным корреспондентом Укринформа Романом Сущенко и поздравил его с возвращением в Украину.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook. Вместе с Романом на встрече присутствовала его жена Анжела (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Большая честь для меня и особая радость пожать руку Роману Сущенко и наконец поприветствовать его дома", – отметил Порошенко.

Он добавил, что хорошо помнит письма Романа, которые получал, когда тот находился в кремлевском плену.

Петр Порошенко и Роман Сущенко

Петр Порошенко и Роман Сущенко

Facebook Петра Порошенко

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Сущенко поблагодарил Зеленского и Порошенко за освобождение

"Они вдохновляли меня не прекращать борьбу, а Роман и его жена Анжела стали примером настоящего мужества, которую они продемонстрировали всему миру. Невероятно счастлив сегодня поблагодарить за то, что в их сердцах всегда была Украина", – написал Порошенко.

Он отметил, что новости об освобождении пленных из российских тюрем и их возвращения домой много украинцев восприняли как собственную победу, потому что, в отличие от России, жизни и здоровье патриотов для нашей страны всегда на первом месте.

"Уверен, придет время, и все, кто сейчас остается заложниками Кремля, вернутся домой и услышат долгожданное: "Приветствуем на родной земле!" – отметил политик.

Встреча Петра Порошенко с Романом Сущенко и его женой Анжелой

Встреча Петра Порошенко с Романом Сущенко и его женой Анжелой

Facebook Петра Порошенко

Петр Порошенко и Анжела Сущенко

Петр Порошенко и Анжела Сущенко

Facebook Петра Порошенко

Роман Сущенко

Роман Сущенко

Facebook Петра Порошенко

Как писал OBOZREVATEL, освободившийся из российского плена крымчанин Владимир Балух встретился с пятым президентом Петром Порошенко и выразил убеждение, что осуществляя обмен пленными со страной-агрессором, Украина не должна поступаться своими национальными интересами.

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Тема
Обмен пленными
Персоны
Петр Порошенко Роман Сущенко
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Нацiя идiотов рагули, хотя смешные))
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Перов Василий
Перов Василий
Вы когда Пороха посадите? .. Кстати заметили что он прибухивать прилюдно перестал... Уважуха.. Пусть пять лет посидит, а потом опять в Президенты его.. Как рогули вам мой план?
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Zrada Peremoga
Zrada Peremoga
Перов Василий, план отличный, только сажать его надо в России и выпускать в акурат выборов президнта, чтобы сразу Хероем вышел и рейтинги высокие были!) Петя если читаешь это то 100 процентный вариант, с тебя дивиденды, за подсказку)!
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