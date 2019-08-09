Стал известен главный претендент на пост главы Минобразования Украины

Министерство образования и науки Украины после формирования нового правительства скорее всего возглавит кандидат в народные депутаты от "Слуги народа" Анна Новосад.

Об этом OBOZREVATEL стало известно от источника. По его данным, вероятность ее назначения на эту должность составляет 99%.

На сайте Минобразования в досье Новосад, отмечается, что она родилась 28 июля 1990 года. В 2007 году закончила Украинский гуманитарный лицей при КНУ имени Тараса Шевченко. Степень бакалавра по политологии получила в 2011 году в Национальном университете "Киево-Могилянская академия".

В 2013 году получила степень магистра европейских студий в Университете Маастрихта, Нидерланды. Является стипендиатом Фонда Открытого Общества.

В течение 2012-2013 годов стажировалась в аналитических центрах Испании и Чехии, участник украинском-канадской парламентской программы.

Анна Новосад "Украинская правда"

В Минобразования работает с 2014 года. С марта по ноябрь 2014 года занимала должность советника министра, после чего в декабре 2017 года возглавила управление международного сотрудничества и европейской интеграции МОН.

С декабря 2017 года – генеральный директор директората стратегического планирования и европейской интеграции. Свободно владеет английским и немецким языками.

Примечательно, что в интервью "Громадському" нынешняя министр образования Лилия Гриневич положительно отзывалась о Новосад как о специалисте.

"Это очень серьезный и подготовленный человек, я очень рада, что она будет работать в парламенте. Я точно знаю, что это будет здравый смысл и очень профессиональный подход к вопросам, потому что Анна уже имеет опыт. Я, честно говоря, рассчитываю на определенную институциональную память, которая будет связана непосредственно с деятельностью Анны Новосад", – говорила Гриневич.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее предполагалось, что должность министра образования получит эксперт Сергей Бабак – доктор технических наук, кандидат экономических наук, соучредитель Ukrainian Heritage Foundation, куратор образовательного направления Украинского института будущего. 11-й номер в списке партии "Слуга народа".

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