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Виноват СССР? В России пошли на подлость из-за Крыма

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Первый замглавы международного комитета Совета Федерации России Владимир Джабаров заявил о необходимости проверки законности акта о передаче Украине Крыма и Севастополя в 1954 году.

На заседании круглого стола, посвященного 5-летию "вхождения" полуострова в состав России он высказал мнение, что документ составлен с нарушениями Конституции СССР, пишет "РИА Новости".

"Я хочу напомнить, что на одном из совещаний в конце 2014 года спикер Совфеда Валентина Матвиенко поднимала вопрос о законности акта о передаче Крыма Украине в 1954 году. Там явно были нарушения Конституции Советского Союза", — сказал сенатор.

Виноват СССР? В России пошли на подлость из-за Крыма

Крым.Реалии

Джабаров предложил проанализировать этот документ с участием экспертов.

"Если это решение было незаконным, тогда все сыпется", — отметил он.

В ходе заседания ряд экспертов также напомнили, что Севастополь всегда был городом центрального подчинения и подчинялся союзному правительству. Возникает вопрос, как можно было город центрального подчинения передать одной из республик, отметили эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский социолог Игорь Эйдман предположил, что РФ решится на деоккупацию Донбасса и возвращение Крыма под контроль Украины после смены правящей верхушки.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Россия
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Пикетов Олег
Пикетов Олег
Этот клоун не хочет рассмотреть законность " Золотой Орды " , Куликова поля и многие другие памятные даты , к которым эти все поганцы ( мягко говоря ) не имеют отношения , так же как и к решениям совка . Кубань это му... не думает возвращать ? То то . Вор - он и сдохнет вором (улус) .
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ОНИКІЙ Панас
ОНИКІЙ Панас
Интересно-дали, взяли...
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Верховный Совет РСФСР отменил акт передачи Крыма от 1954 года в мае 1992году. Так же ВС РФ подтвердил российский статус Севастополя в 1993 году.
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