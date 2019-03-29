Виноват СССР? В России пошли на подлость из-за Крыма

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации России Владимир Джабаров заявил о необходимости проверки законности акта о передаче Украине Крыма и Севастополя в 1954 году.

На заседании круглого стола, посвященного 5-летию "вхождения" полуострова в состав России он высказал мнение, что документ составлен с нарушениями Конституции СССР, пишет "РИА Новости".

"Я хочу напомнить, что на одном из совещаний в конце 2014 года спикер Совфеда Валентина Матвиенко поднимала вопрос о законности акта о передаче Крыма Украине в 1954 году. Там явно были нарушения Конституции Советского Союза", — сказал сенатор.

Крым.Реалии

Джабаров предложил проанализировать этот документ с участием экспертов.

"Если это решение было незаконным, тогда все сыпется", — отметил он.

В ходе заседания ряд экспертов также напомнили, что Севастополь всегда был городом центрального подчинения и подчинялся союзному правительству. Возникает вопрос, как можно было город центрального подчинения передать одной из республик, отметили эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский социолог Игорь Эйдман предположил, что РФ решится на деоккупацию Донбасса и возвращение Крыма под контроль Украины после смены правящей верхушки.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!