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29 декабря • обновлено в 13:28
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Ссора России с Польшей из-за второй мировой: Путину бросили вызов

3.4т
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Министерство иностранных дел Польши готово разъяснять российским дипломатам правду о Второй мировой войне столько времени, сколько потребуется.

Об этом говорится в заявлении заместителя главы польского МИД Марцина Пшидача в Twitter после новости о том, что на ковер был вызван российский посол Сергей Андреев после скандального заявления президента РФ Владимира Путина.

Посла Путина вызвали на ковер в Польше

Посла Путина вызвали на ковер в Польше

"В ответ на комментарий посла Андреева у меня есть одно замечание: мы готовы объяснять российским дипломатам историческую правду так долго, как это потребуется – пока они согласятся, что мир не забудет о пакте Молотова-Риббентропа и советско-германском параде в Бресте", – подчеркнул Пшидач.

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Он также отметил, что в Варшаве возмутились из-за слов президента РФ. Именно потому было решено вызвать посла РФ в Польше.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • На своей пресс-конференции Путин заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а "ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрированная, а власть уже не контролировала ситуацию". Также он выразил мнение, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила часть Чехословакии.

  • МИД Польши раскритиковали скандальное заявление Путина о предыстории Второй мировой войны. В заявлении сказано, что российская сторона "ссылается на пропагандистские послания сталинской эпохи".

  • Путин также заявил, что Польша якобы в сговоре с Гитлером развязала Вторую мировую войну.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Тема
Вторая мировая война
Персона
Владимир Путин
Место
Польша
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Комментарии
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Xoxлы топят за пшеков. Гордая нация чистильщиков польских унитазов не хочет лишаться рабочих мест.
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
А нехрен никому ничего объяснять. Есть документы - предъявил, как Путин, нет - иди в жопу. На стороне Гитлера воевало более 1млн поляков, на нашей стороне 40тыс.Только в 1945 и только в плен было взято более 60тыс сих ляхов. В советское время замалчивали факты, СЭВ, друзья, бла-бла... А можно и мадьяр вспомнить, и румын, и болгар...
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Антонов Семен
Антонов Семен
Хочется услышать от защитников Польши, что о чем говорил Путин неправда и конечно с фактами. Джонсон Саймон надеюсь у вас хотя бы ссылки найдутся.
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