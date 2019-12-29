Ссора России с Польшей из-за второй мировой: Путину бросили вызов

Министерство иностранных дел Польши готово разъяснять российским дипломатам правду о Второй мировой войне столько времени, сколько потребуется.

Об этом говорится в заявлении заместителя главы польского МИД Марцина Пшидача в Twitter после новости о том, что на ковер был вызван российский посол Сергей Андреев после скандального заявления президента РФ Владимира Путина.

Посла Путина вызвали на ковер в Польше

"В ответ на комментарий посла Андреева у меня есть одно замечание: мы готовы объяснять российским дипломатам историческую правду так долго, как это потребуется – пока они согласятся, что мир не забудет о пакте Молотова-Риббентропа и советско-германском параде в Бресте", – подчеркнул Пшидач.

Он также отметил, что в Варшаве возмутились из-за слов президента РФ. Именно потому было решено вызвать посла РФ в Польше.

W odpowiedzi na komentarz amb. Andriejewa mam tylko jedną uwagę: gotowi jesteśmy tłumaczyć 🇷🇺dyplomatom prawdę historyczną tak długo, jak będzie trzeba. Do czasu, kiedy pogodzą się z tym, że świat nie zapomni paktu Ribbentrop–Mołotow i parady sowiecko-hitlerowskiej w Brześciu pic.twitter.com/RcKUXBCsBu — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) December 28, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL:

На своей пресс-конференции Путин заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а "ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрированная, а власть уже не контролировала ситуацию". Также он выразил мнение, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила часть Чехословакии.

МИД Польши раскритиковали скандальное заявление Путина о предыстории Второй мировой войны. В заявлении сказано, что российская сторона "ссылается на пропагандистские послания сталинской эпохи".

Путин также заявил, что Польша якобы в сговоре с Гитлером развязала Вторую мировую войну.

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