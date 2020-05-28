США выделят Украине $125 млн военной помощи за прогресс в реформах

Пентагон уведомил Конгресс США, что правительство Украины добилось необходимого прогресса в ключевых институциональных реформах, тем самым оправдав дополнительную военную помощь в размере $125 млн.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники в военном ведомстве и неназванного помощника конгрессмена.

Пентагон решил предоставить Украине военную помощь на $125 млн

Речь идет о второй части одобренного Конгрессом на 2020 год пакета помощи на сумму $250 млн.

В его рамках Украина получит мобильные радиолокационные системы, разработанные для отслеживания артиллерийского и ракетного огня, несколько десятков машин скорой помощи, аппаратуру засекреченной связи и два патрульных катера, оснащенных 30-мм автоматическими пушками с дистанционным управлением.

Чтобы продолжить выделение Украине военной помощи, США требовали продвижения страны в борьбе с коррупцией, повышения прозрачности и усиления общественного контроля.

Как писал OBOZREVATEL, в середине мая США передали Украине очередной груз с военной помощью для использования в зоне ООС на Донбассе общей стоимостью более $25 млн.

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