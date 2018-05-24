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США выделят $250 млн Украине на военную помощь

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В четверг, 24 мая, палата представителей Конгресса США одобрила выделение в 2019 году 250 миллионов долларов на оказание военной помощи Украине.

Об этом идет речь в отдельной статье принятого законопроекта о финансировании и политике американского Министерства обороны на следующий год.

Как говорится в пояснительных материалах, запрос о выделении средств Украине на летальные оборонительные средства был подан лично президентом США Дональдом Трампом.

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Отметим, аналогичная статья расходов закладывается в закон о финансировании и направлениях политики министерства обороны США уже на протяжении нескольких последних лет. Так, в 2018 году на предоставление Украине военной помощи, включая вооружения, было выделено $200 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте Трамп подписал закон, согласно которому Украина получит $620,7 миллионов.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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