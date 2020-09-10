США ввели санкции против нардепа Деркача и трех россиян
Министерство финансов США ввело персональные санкции против народного депутата Украины (внефракционного) Андрея Деркача и трех россиян.
Как сообщается на официальном сайте Минфина, кроме Деркача, под ограничения попали Антон Андреев, Артем Лифшиц и Дарья Асланова из Санкт-Петербурга. Они обвиняются в попытках повлиять на избирательный процесс в США.
"Деркач, депутат украинского парламента, более 10 лет был активным российским агентом, поддерживая тесные связи с российскими спецслужбами. Деркач прямо или косвенно участвовал, спонсировал, утаивал или иным образом был причастен к иностранному вмешательству в попытке подорвать предстоящие президентские выборы в США 2020 года. Сегодняшнее обозначение Деркача нацелено на разоблачение российских кампаний злонамеренного влияния и защиту наших предстоящих выборов от иностранного вмешательства. Эта акция является четким сигналом для Москвы и ее доверенных лиц о недопустимости подобной деятельности", – говорится в сообщении.
Глава Минфина США Стивен Мнучин подчеркнул, что Деркач и другие российские агенты используют манипуляции и обман, чтобы попытаться повлиять на выборы в США и других странах мира.
"Соединенные Штаты будут продолжать использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты, чтобы противостоять этим российским кампаниям дезинформации и поддерживать целостность нашей избирательной системы", – отметил он.
Санкции предусматривают замораживание активов, находящихся в юрисдикции США, а также запрет для резидентов США на взаиморасчеты.
"В результате сегодняшних обозначений вся собственность и интересы в имуществе этих целей, подпадающих под юрисдикцию США, заблокированы, лицам из США запрещено совершать с ними операции. Кроме того, блокируются любые юридические лица, на 50 или более процентов принадлежащие одному или нескольким указанным лицам", – объясняется в документе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 июня Деркач обнародовал якобы очередные "пленки" с голосами, похожими на пятого президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена.
На пленках были затронуты вопросы о деле компании "Бурисма", которая якобы заплатила семье Байденов более $3 млн.
У Порошенко "пленки" назвали грубо смонтированным фальсификатом. А секретарь СНБО Александр Данилов назвал очередные "пленки Деркача" мощной информационной российской агрессией.
Разведывательные круги Соединенных Штатов обвинили Деркача в связях с российским шпионским ведомством.
Глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия использовала Деркача, чтобы очернить кандидата в президенты США Джо Байдена.