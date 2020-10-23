США – в ОБСЕ: усилия России построить "империю" на востоке Украины провальные

США настаивают на том, чтобы Россия выполнила свои обязательства по Минским договоренностям и наконец убрала войска и вооружение с территории Украины. Ведь все ее попытки вернуть наше государство к своей "империи" – бесполезны.

Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщил Укринформ. Он положительно воспринял некоторое затишье на Донбассе, впрочем отметил, что до окончательного мира еще далеко.

"В течение последних нескольких месяцев, как уже говорилось, оружие было значительно тише. Но мы также понимаем, что любое прекращение огня должно привести к прогрессу в следующих шагах по прекращению самого конфликта. Все еще существуют другие угрозы безопасности, и много еще нужно сделать для мирного урегулирования. Мы призываем Россию выполнить свои "минские" обязательства и вывести свои силы и вооружение из Украины", – сказал дипломат.

По словам Гилмора, улучшение ситуации с безопасности на Донбассе обеспечило крайне необходимую передышку мирному населению, "но длительный прогресс в направлении мира требует от России настоящего привлечения к дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта, в том числе путем переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы".

Постпред США при ОБСЕ также выразил надежду на то, что Россия будет конструктивно сотрудничать с Украиной и ОБСЕ для принятия конкретных решений по таким вопросам, как разминирование, открытие новых КПВВ, новых участков разведения и проведение взаимного обмена удерживаемыми лицами.

"Мы часто говорим о том, что Россия должна отвечать на политическую волю, которую проявляет Украина, что Россия должна прекратить свое препятствование на мирных переговорах. И я бы хотел спросить российский народ: а какую пользу вам дали шестилетние провальные усилия вашего правительства по развитию "империи" на востоке Украины?" – обратился к оккупантам Гилмор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гилмор заявил, что стабилизация ситуации на охваченном войной Донбассе прежде всего зависит от политической воли руководства России. Кроме того, он упрекнул оккупантов в их пустословии и влиянии на террористических марионеток на востоке Украины.